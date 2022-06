POL-NB: Brand eines Wohnmobils und drei durch das Feuer beschädigte PKW in Mirow

Waren/Müritz (LK MSE) (ots) - Am 13.06.2022 um 16:40 Uhr kam es in der Ortschaft Waren zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 6-jähriger deutscher Junge fuhr mit seinem Fahrrad in der Bürgermeister-Schlaaff-Straße über die Fahrbahn und achtete dabei nicht auf den Straßenverkehr. Anschließend kollidierte er seitlich mit einem vorbeifahrenden PKW. In der weiteren Folg stürzte der Junge und ...

