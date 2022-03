Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Zusammenstoß im Begegnungsverkehr vom Unfallort geflüchtet

Salzkotten (ots)

Samstag, 05.03.22, 13:30 h,

Salzkotten, Thüler Straße

Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Thüler Straße aus Fahrtrichtung Thüle in Fahrtrichtung Wewelsburger Straße. In Höhe Habringhauser Weg kam ihm ein unbekannter Pkw entgegen und es kam zum Zusammenstoß der Außenspiegel beider Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251/306-0 an die Polizei zu wenden. Schadenshöhe: ca. 800,-- EUR

