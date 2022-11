Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Warnung vor WhatsApp-Betrügern

Aalen (ots)

"Hallo Mama, das ist meine neue Telefonnummer. Mein Handy funktioniert nicht mehr. Du kannst mich unter dieser Nummer erreichen." Mit Nachrichten dieser Art versuchen Betrüger derzeit wieder vermehrt, sich das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen und sie letztlich um ihr Erspartes zu bringen. Der Ablauf des Betrugs ist immer ähnlich: Das angebliche Kind oder Enkelkind gibt in einer WhatsApp-Nachricht an, dass es ein neues Handy hätte, weil das Alte defekt sei. Deshalb, so die Begründung, schreibe es mit einer neuen Nummer. Nach einem kurzen nichtigen Gespräch folgt bald darauf die Bitte, eine Überweisung für das vermeintliche Kind oder Enkelkind zu tätigen. Als Begründung wird von den Betrügern eine Notlage wie ein schwerer Verkehrsunfall, eine drohende Gefängnisstrafe oder dergleichen vorgetäuscht. Gleichzeitig geben die Täter an, dass das eigene Online-Banking gesperrt sei oder mit dem neuen Handy noch nicht funktioniere.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen ist derzeit flächendeckend wieder eine Häufung solcher Betrugsversuche festzustellen. Zum Glück wurde jüngst kein Fall bekannt, bei dem es den Tätern tatsächlich gelang, an das Ersparte der Betroffenen zu gelangen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Unbekannte Nummern nicht einfach abspeichern, sondern vorher bei dem Angehörigen unter der alten Nummer nachfragen.

Misstrauisch sein, wenn Sie über Messenger-Dienste zu Geldzahlungen aufgefordert werden.

Rufen Sie vor einer Überweisung auf jeden Fall die Person, die vorgibt in Not zu sein, unter einer Ihnen bekannten Nummer an.

Rufen Sie im Zweifel immer die Polizei unter der 110 an.

Wenn Sie Opfer eines Trickbetruges geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (Machen Sie Screenshots vom Chatverlauf!)

Melden Sie sich auch schon bei einer örtlichen Polizeibehörde, wenn Sie einen Betrugsversuch erlebt haben.

Helfen Sie mit und informieren Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über die Betrugsmasche.

Weitere hilfreiche Tipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell