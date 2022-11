POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Sachbeschädgung

Aalen (ots) - Plüderhausen: In Kindergarten eingebrochen Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einem Gebäudekomplex der Gemeinde Plüderhausen in der Straße Spittelberg, in dem u.a. zwei Kindergärten und ein Hobbyfußballverein untergebracht sind. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden mehrere hundert Euro Bargeld entwendet, der entstandene Sachschaden wird auf ...

mehr