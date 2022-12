Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Autoreifen zerstochen

Alle vier Reifen hat ein Unbekannter zwischen Dienstag, 23:00 Uhr und Mittwoch, 10:00 Uhr an einem in der Goldbacher Straße geparkten Daimler-Benz zerstochen. Dadurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Ein 48 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 13:45 Uhr die K2573 von Breitenstein kommend in FR B19. An der Einmündung zur Bundesstraße fuhr der Mercedes-Fahrer auf einen vorausfahrenden VW Golf einer 66-Jährigen auf. Dabei entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

