Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall

Neuss; Düsseldorf (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 04.09.2022, um 10:52 Uhr, unter dem Titel "POL-NE: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person" berichteten wir über einen 20 Jahre alt gewordenen Mann, der an der Haltestelle "Am Kaiser" aus bislang unbekannten Gründen unter den letzten Wagen einer Straßenbahn geriet. Der junge Mann aus Rheinland-Pfalz verstarb trotz notärztlicher Versorgung kurze Zeit später in der Uni-Klinik in Düsseldorf an seinen schweren Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit Freunden in der Düsseldorfer Altstadt feiern und hatte sich anschließend mit der Straßenbahn verfahren. Wie es am Sonntagmorgen (04.09.), in der Zeit zwischen 06:10 bis 06:15 Uhr, zu dem tödlichen Unfall mit der Straßenbahn der Linie U75 in Fahrtrichtung Düsseldorf gekommen ist, konnte bislang nicht geklärt werden.

Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben oder die andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Der Verstorbene war 20 Jahre alt, etwa 178 Zentimeter groß und hatte eine schlanke Statur sowie kurze blonde Haare.

Die von der Polizei nach dem Unfall sichergestellte Straßenbahn wurde nach Abschluss der Spurensicherung wieder freigegeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell