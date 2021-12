Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wolthausen - Ein Schwerverletzter nach Kollision mit Baum

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht (zu Mittwoch, 22.12.2021) gegen 01.35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 3 kurz vor Wolthausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Lohheide befuhr die B3 aus Richtung Norden kommend, als er in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Infolge des Zusammenpralls wurde der PKW in zwei Teile gerissen. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell