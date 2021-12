Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Verletzte Polizistin nach Widerstand bei "Montagsspaziergang"

Celle (ots)

Mutmaßliche Corona-Gegner haben sich gestern Abend in der Celler Innenstadt versammelt, um zu einem sog. "Montagsspaziergang" aufzubrechen. Diese versammlungsrechtliche Aktion wurde zuvor nicht angemeldet. Gegen 18.30 Uhr hatten sich zunächst ca. 80 Personen an der Stadtkirche eingefunden. Im weiteren Verlauf wuchs die Versammlung auf ca. 300 Personen an. Die Polizei forderte die Teilnehmer auf, ihrer Maskentragepflicht nachzukommen. Die Aufforderung wurde ignoriert. Der Aufzug bewegte sich in Richtung Zöllnerstraße, über Rabengasse, Brandplatz und Schuhstraße fort. Die Teilnehmer spalteten sich letztlich in mehrere Gruppen auf und setzten ihren Weg in verschiedene Richtungen fort. Die Polizei löste die Versammlungen gegen 19.45 Uhr auf, weil die Beschränkungen nicht eingehalten wurden. Insgesamt leiteten die Beamten 30 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Nach der Auflösung der Versammlung versuchte ein 59 Jahre alter, alkoholisierter Mann die Identitätsfeststellung eines anderen Teilnehmers zu verhindern. Dabei schlug er auf eine Polizeibeamtin ein. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete er erheblichen Widerstand. Die Polizeibeamtin wurde leicht verletzt. Die Polizei Celle ersucht dringend, geplante Versammlungen anzumelden und durch besonnenes und friedliches Verhalten auf Gesundheitsaspekte Rücksicht zu nehmen.

