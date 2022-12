Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto aufgebrochen - Porschefahrer überholte falsch und nötigte vorausfahrenden Autofahrer - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Auto aufgebrochen

In der Erbstetter Straße wurde am Mittwoch in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 15.40 Uhr ein Auto aufgebrochen. Unbekannte Täter schlugen an dem Pkw Ford eine Seitenscheibe ein und durchsuchten das Fahrzeug, wobei keine Wertgegenstände aufgefunden bzw entwendet wurden. Tatzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Falsch überholt und genötigt

Der Fahrer eines schwarzen Porsche Cayenne befuhr am Dienstag gegen 15.35 Uhr den Stadttunnel in Richtung Waiblingen. Dabei fuhr er einem vorausfahrenden Pkw Hyundai sehr dicht auf, betätigte dabei Hupe und Lichthupe und nötigte den vorausfahrenden Autofahrer zur Seite zu fahren. Anschließend bei der Tunnelausfahrt überholte der Porschefahrer rechts und fuhr danach wieder direkt vor den Toyotafahrer, um diesen bei der Weiterfahrt zu hindern. Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachten konnten, sollten sich bitte nun zur Klärung des Vorfalls mit der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach-Schmiden: Unfallflucht

Vermutlich beim Abbiegen streifte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Gutenbergstraße/Ecke Friedrichstraße einen geparkten Pkw BWM und beschädigte diesen. Anschließend flüchtete der Verursacher und hinterließ ca. 3000 Euro Sachschaden. Die Polizei in Fellbach bittet nun zum Unfallgeschehen, das sich am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 14.45 Uhr ereignete, um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Fellbach: Radfahrerin verletzt

An der Einmündung Mozartstraße Ecke Pfarrer-Sturm-Straße ereignete sich am Mittwoch ein Unfall, bei dem eine 18-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Eine Renault-Fahrerin hat die Bikerin übersehen, die beim Zusammenstoß stürzte und sich hierbei verletzte. Der Rettungsdienst verbrachte die 18-Jährige in eine Klinik. Der Schaden an den Fahrzeugen blieb gering.

Waiblingen-Neustadt: Auto aufgebrochen

Zwischen Freitag und Montag schlugen bisher unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertüre eines Pkw, der am Bahnhofsplatz abgestellt war, ein. Ob aus dem Auto etwas entwendet wurde ist bislang unbekannt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

