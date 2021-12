Polizei Köln

POL-K: 211215-5-K Kiosk-Räuber am Tatort festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Mit vorgehaltener Dienstwaffe haben Kölner Streifenbeamte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14.-15. Dezember) einen mutmaßlichen, 22 Jahre alten Räuber in einem Büdchen in Bilderstöckchen zu Boden gesprochen und fixiert. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes gegen den Drogenkonsumenten aufgenommen. Der Festgenommene soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen 23.40 Uhr hatte der 22-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand den Verkaufsraum an der Ecke Geldernstraße/Kaiserswerther Straße betreten, den 52 Jahre alten Kassierer mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der Geschädigte soll sich daraufhin jedoch einen Knüppel gegriffen und den Angreifer veranlasst haben, sein Messer noch vor Eintreffen der alarmierten Polizisten abzulegen. (cg/as)

