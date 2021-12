Polizei Köln

POL-K: 211215-2-K Radfahrer stürzt in der Südstadt und verletzt sich schwer - Krankenhaus

Köln (ots)

Ein 31 Jahre alter Radfahrer hat sich am Dienstagmorgen (14. Dezember) bei einem Sturz an der Kreuzung Alteburger Straße/Teutoburger Straße in der Kölner Südstadt schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann gegen 8 Uhr, nachdem er den Kreisverkehr verlassen und einen Fußgänger (63) auf dem Überweg erkannt hatte, so stark gebremst haben, dass er mit dem Kopf voran zu Boden stürzte. Rettungskräfte brachten den Kölner mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. (mw/cs)

