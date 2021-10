Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Sachbeschädigung am Haltepunkt Ringsheim/ Bundespolizei sucht Zeugen

Ringsheim (ots)

Bislang Unbekannte haben am Haltepunkt Ringsheim die Scheibe des Wetterschutzhäuschens auf Bahnsteig 2 zerstört. Eine weitere Sachbeschädigung konnte beim Wetterschutzhäuschen auf Gleis 1 festgestellt werden, hier wurde die Scheibe vermutlich durch einen Schotterstein beschädigt. Die Schäden wurden am 26.10.2021 gegen 20:30 Uhr von einem Mitarbeiter der deutschen Bahn festgestellt und gemeldet. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 25.10.2021 und dem 26.10.2021. Hinweise zu möglichen Tätern liegen keine vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen am Haltepunkt Ringsheim machen kann, wird gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell