Polizei Köln

POL-K: 211214-3- K/BAB Sprinter flüchtet nach Unfall mit verletzter Frau auf der BAB 1 - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (12. Dezember) auf der Bundesautobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Köln-Bocklemünd sucht die Polizei nach dem Fahrer eines dunklen Kleintransporters mit ausländischer Zulassung. Eine 19-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher gegen 18 Uhr mit dem gesuchten Lieferwagen auf das Heck eines vorausfahrenden Daimler-Chrysler auf. Durch die Wucht des Aufpralls schlug die E-Klasse erst nach links in die Betonschrammwand ein und schleuderte dann zurück auf die Fahrbahn, wo sie mit einem in Belgien zugelassenen Peugeot kollidierte. Der Fahrer des Transporters soll ohne Anzuhalten in Richtung des Autobahnkreuz Köln-West weitergefahren sein.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Kleintransporter oder das Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat 2 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (al/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell