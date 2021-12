Polizei Köln

POL-K: 211214-2-K Räuberduo nach Überfall am Thurnmarkt in Bus festgenommen

Köln (ots)

Kurz nach dem Raubüberfall auf einen 35 Jahre alten Kölner nahe der Straße Am Leystapel in der Altstadt-Süd haben Polizisten am Montagmorgen (13. Dezember) die beiden mutmaßlichen Täter (20, 23) gestellt.

Nach ersten Ermittlungen und Aussagen sollen die beiden Tatverdächtigen sich dem 35-Jährigen am Thurnmarkt von hinten genähert und vergeblich versucht haben, ihm seine Aktentasche zu entreißen. Der 23 Jahre alte Verdächtige soll dem Opfer des Überfalls mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 35-Jährige schilderte in einem Telefonat mit der Polizei, dass die beiden Männer am Heumarkt in einen Bus eingestiegen seien. Eine Streife stoppte den Bus und nahm den bereits wegen Gewaltdelikten vorbestraften 23-Jährigen und seinen Komplizen fest. (cg/de)

