POL-K: 211214-1-K/BAB Auffahrunfall am Stauende - Autofahrer in Klinik

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 57 kurz hinter der Anschlussstelle Worringen hat ein Autofahrer (70) am Montagmorgen (13. Dezember) schwere, der Fahrer eines Transporters (31) leichte Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen war der 70-Jährige ungebremst am Stauende auf den Lieferwagen aufgefahren. Für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die linke Spur in Richtung Neuss für circa 2 Stunden gesperrt. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/de)

