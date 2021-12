Polizei Köln

POL-K: 211215-1-K Zwei Schwerverletzte nach Auseinandersetzung in Köln-Kalk

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Dienstagabend (14. Dezember) sind zwei Männer (38, 43) bei einer Auseinandersetzung vor einem Café im Stadtteil Kalk schwer verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der 38-Jährige gegen 21.45 Uhr von einem bislang Unbekannten angeschossen. Der 43-Jährige erlitt eine Stichverletzung im Bauchbereich. Eine Mordkommission der Polizei Köln hat Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt aufgenommen und fahndet nach einem dunkel gekleideten Mann, den mehrere Zeugen zu Fuß vom Tatort auf der Johann-Mayer-Straße flüchten gesehen haben. Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität sowie dem Aufenthaltsort des Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. Erste Anhaltspunkte, nach denen Streitigkeiten im Drogenmilieu die Auseinandersetzung ausgelöst haben könnten, werden derzeit geprüft. (cs/iv)

