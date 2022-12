Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle und Unfall

Aalen (ots)

Bopfingen-Trochtelfingen: Rückleuchte entwendet

Im Zeitraum von Mittwoch, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 4 Uhr entwendeten Diebe die Rückleuchten eines LKW, der auf einem Parkplatz am Ortsausgang von Trochtelfingen, Richtung Riesburg abgestellt war. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Lorch: Elektrogeräte aus LKW entwendet

Mehrerer Elektrogeräte, die sich in einem LKW auf dem Parkplatz an der B29 bei Waldhausen befanden, wurden in der Zeit von Mittwoch, 17:45 Uhr bis Donnerstag, 06:30 Uhr von bislang unbekannten Dieben entwendet. Hinweise hierzu an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Bettringen: Aufgefahren

Eine 24-jährige VW-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 17:30 Uhr auf einen vor ihr abbremsenden Opel einer 19-Jährigen auf und verursachte einen Schaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell