Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Sexualtäter übersieht Bundespolizistin

Bremen (ots)

RE 4428 Verden - Hauptbahnhof Bremen, 02.03.2022 / 19:20 Uhr

Eine Bundespolizistin hat im Zug von Verden nach Bremen einen Sexualtäter auf frischer Tat überführt.

Der 23-jährige Mann war in Hannover um 18:20 Uhr in den Zug gestiegen und hatte sich in einer Vierer-Sitzgruppe gegenüber einer 22-jährigen Frau gesetzt. Während der Weiterfahrt des Zuges soll er unterhalb seiner Bekleidung sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Die junge Frau versuchte den Mann zu ignorieren.

Im Bahnhof Verden stieg eine uniformierte Bundespolizistin in den Zug ein und setzte sich unwissend in denselben Waggon. Als die Gesetzeshüterin die auffälligen Handbewegungen des jungen Mannes erkannte, stellte er seine Handlungen ein.

Die Beamtin informierte ihre Kollegen in Bremen. So konnte der Täter bei Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Bremen angemessen in Empfang genommen werden. Der Mann wurde zur Wache geführt. Seine Identität wurde festgestellt. Der afghanische Staatsangehörige ist bereits polizeilich bekannt. Mit einer weiteren Strafanzeige wegen Erregung öffentliches Ärgernisses wurde er entlassen.

Die Bundespolizei rät Frauen in ähnlichen Fällen: - Nehmen Sie solche Taten nicht still hin - Wechseln Sie sofort den Platz - Prägen Sie sich die Person ein - Melden Sie die Person dem Zugpersonal und der Polizei

Mitunter können Täter schon am nächsten Bahnhof festgenommen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell