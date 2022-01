Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger entgeht durch Zahlung von 720 Euro seiner Inhaftierung

Bitterfeld (ots)

Am Dienstag, den 25. Januar 2022 kontrollierte eine am Bahnhof Bitterfeld eingesetzte Streife der Bundespolizei gegen 11:00 Uhr einen 37-Jährigen und stellten dessen Personalien fest. Diese polizeiliche Kontrolle versuchten circa 10-12 Personen durch Bedrängen der kontrollierenden Beamten zu stören und die Maßnahme zu verhindern. Bei Eintreffen der angeforderten Unterstützung der Landespolizei verteilten sich die Störenden im und vor dem Bahnhof, sodass die Kontrolle weitergeführt werden konnte. Der Abgleich der Daten des Mannes mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der aus Burkina Faso Stammende von der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau seit November 2021 per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Demnach hat ihn das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe von 720 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt. Da er bisher weder die offenen Forderungen beglichen hatte, noch sich dem Strafantritt stellte und unbekannten Aufenthaltes war, erging der Haftbefehl. Nachdem die Bundespolizisten ihm dies eröffnet hatten, beglich er vor Ort die Strafe von 720 Euro und konnte seinen Weg als freier Mann fortsetzen.

