Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220427.1 Probsteierhagen: Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei

Probsteierhagen (ots)

Gestern Mittag führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Schönberg Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Geschwindigkeitsmessungen an zwei Kontrollstellen in Probsteierhagen an der Landesstraße 50 durch. Insgesamt führten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten 136 Kontrollmessungen durch und stellten dabei diverse Geschwindigkeitsüberschreitungen fest.

In der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:45 Uhr kontrollierten die eingesetzten Polizeikräfte die Geschwindigkeit der Fahrzeuge im Ortsteil Muxall aus Richtung Probsteierhagen kommen in Richtung Schönkirchen. Hierbei fuhren insgesamt acht Fahrzeuge mit Geschwindigkeiten von 60km/h bis 67 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h. Ungefähr 12 % der Fahrzeuge fuhren an der Kontrollstelle zu schnell.

In der Zeit von 13:15 Uhr bis 14:30 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten an der zweiten Kontrollstelle den Fahrzeugverkehr aus Richtung Schönberg kommend in Richtung Schönkirchen. Hier fuhren insgesamt 17 Fahrzeuge zu schnell. Es wurden Geschwindigkeiten von 61 km/h bis zu 76 km/h gemessen. Damit fuhr ungefähr jedes vierte Fahrzeug an dieser Kontrollstelle zu schnell.

Am schnellsten fuhr hier ein LKW-Fahrer, welcher mit 76 km/h die Kontrollstelle passierte. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 235 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Auch in Zukunft werden weitere Geschwindigkeitskontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Kiel erfolgen.

Nina Otto

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell