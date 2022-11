Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkene Autofahrerin baut einen Unfall

VS-Villingen (ots)

Eine Autofahrerin hat am Samstag gegen 15.30 Uhr auf der Straße "Neuer Markt" einen Verkehrsunfall verursacht. Eine 48-Jährige fuhr mit einem Toyota Aygo auf die Parkfläche des Schwarzwald-Baar-Centers und wollte auf einem Stellplatz einparken. Hierbei kam die Frau nach links von der Straße ab, überfuhr einen Verkehrsteiler und prallte gegen einen Lichtmast. Dabei stand die Fahrerin unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest war der Frau nicht möglich. Die Autofahrerin musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Am Toyota entstand ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung leitete die Polizei ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell