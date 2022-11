Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall auf dem Eckweg - Auto kommt von Fahrbahn ab

VS-Villingen (ots)

Zu einem Unfall ist es am frühen Samstagmorgen, gegen 1.15 Uhr auf dem Eckweg gekommen. Ein 19 Jahre junger Mann fuhr mit einem Audi A4 auf der Wieselsbergstraße und verlor beim Abbiegen in den Eckweg die Kontrolle über seinen Wagen. Hierbei kollidierte der Autofahrer frontal mit einer Betonmauer. Durch den Aufprall verletzte sich der 19-Jährige leicht. werden. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das demolierte Auto, an dem Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell