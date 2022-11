Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) Schmierfink sprüht Parolen

Dunningen-Seedorf (ots)

Die Fassade im Eingangsbereich des Sportparks Seedorf ist am Wochenende mit gelber Farbe verunziert worden. Der noch unbekannte Täter sprühte Anti-Polizei-Parolen wie "ACAB" (All Cops Are Bastards), die Ziffern "1312", die die Folge dieser Buchstaben im Alphabet kennzeichnen an die Fassade im Eingangsbereich des Sportparks. Weitere Abkürzungen und Parolen wurden auch an Schilder und Parkflächen gesprüht. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 500 Euro aus. Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter Telefon 07422 2701-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell