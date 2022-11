Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Gespann gerät gegen Hausfassade - Traktorfahrer leicht verletzt

Deißlingen (ots)

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag im Brühlgässle ist ein Traktorfahrer leicht verletzt worden. Der 76-Jährige war mit seinem Schlepper samt Anhänger auf dem leichten Anstieg in Richtung Stauffenbergstraße stehen geblieben. Als er ausgestiegen war, begann das Gespann bergabwärts zu rollen. Beim Versuch, auf die Zugmaschine aufzuspringen, wurde er ein Stück weit mitgeschleift, bevor der Anhänger samt Traktor an einer Hauswand zum Stehen kam. Notarzt und Rettungsdienst kamen vor Ort. Der Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. Zur Schadenshöhe liegen noch keine genauen Angaben vor.

