POL-PDLU: Diebstähle aus unverschlossenen Pkw

Speyer (ots)

Gleich zu zwei Diebstählen aus unverschlossenen Pkw kam es in der Nacht vom 03.02.2022 auf den 04.02.2022 in Speyer in der Christian-Dathan-Straße und in der Kolbstraße. Die bisher unbekannten Täter erlangten, nachdem sie die Fahrzeuge durchsucht hatten, lediglich drei Euro, da die Geschädigten glücklicherweise keine Wertgegenstände in ihren Fahrzeugen aufbewahrten.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kolbstraße oder der Christian-Dathan-Straße beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell