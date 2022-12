Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Spiegelberg: Wer saß am Steuer des Unfallwagens?

Am Freitag kurz nach Mitternacht ereignete sich in der Rietenauer Straße ein Verkehrsunfall. Das Fahrzeug, ein Pkw Citroen C3, fuhr in Richtung Dorfplatz, als es nach rechts von der Straße abkam und gegen eine Mauer prallte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Während der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich erhebliche Zweifel an der Fahrereigenschaft, wobei unklar ist, ob ein 33-jährige Fahrzeuginsasse, der sich der Polizei gegenüber als Fahrer zu erkennen gab oder die 45-jährige Fahrzeugbesitzerin, die alkoholisiert im Fahrzeug war, das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt lenkte. Zeugen des Unfalls werden nun gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Unfallflucht

Der Fahrer eines roten Kastenwagens befuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr die Pfarrstraße und stieß bei der Einmündung Waiblinger Straße beim Abbiegen gegen einen geparkten Mercedes und beschädigte diesen erheblich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Weitere Hinweise auf das geflüchtete Auto wird von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Welzheim: Von Straße abgekommen

Eine 52-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr die L 1150 von Breitenfürst in Richtung Rudersbergsberger Straße. Vermutlich infolge Übermüdung kam sie von der Straße ab, wo das Auto gegen ein Gebüsch prallte und sich anschließend überschlug. Die alarmierte örtliche Feuerwehr musste die verletzte Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug bergen, die anschließend notärztlich versorgt und in eine Klinik verbracht wurde. Das Unfallauto, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

Weinstadt: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 16:00 Uhr und 18:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Kundenparkplatz in der Kalkofenstraße geparkten Skoda Fabia. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Skoda entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-422.

Remshalden: Unfall an Kreuzung

Ein 30 Jahre alter BMW-Fahrer war am Mittwoch gegen 16:15 Uhr auf der Mittelquerspange in Fahrtrichtung Alfred-Klingele-Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er einen auf der Alfred-Klingele-Straße 16-jährigen Motorradfahrer, welcher nach links in die Mittelquerspange abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer, sowie sein 14 Jahre alter Sozius wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. Die beiden Jugendlichen wurden für weitere medizinische Untersuchungen in eine Klinik verbracht. An dem Leichtkraftrad der Marke KTM entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. An dem BMW ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

