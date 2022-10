Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Seniorin nachts in Wohnung ausgeraubt

Recklinghausen (ots)

Eine Seniorin (83) ist in der Nacht zum Mittwoch (19. Oktober) in ihrer Wohnung an der Bochumer Straße in Recklinghausen ausgeraubt worden. Gegen 3.30 Uhr seien vier dunkel gekleidete und maskierte Männer in ihre Wohnung eingebrochen und hätten sie zur Herausgabe von Geld und Wertgegenständen aufgefordert. Während einer der Täter die Frau zwang, sich auf einen Stuhl zu setzen, durchsuchten die anderen drei Männer die Wohnung und erbeuteten unter anderem Schmuck und Bargeld. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Seniorin blieb körperlich unverletzt. Die Recklinghäuserin beschreibt die vier Männer als 1,75 bis 1,90 m groß mit stämmiger Statur. Die Männer seien allesamt schwarz gekleidet und vermummt gewesen. Sie sprachen akzentfrei Deutsch. Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat entgegen unter: 0800 2361 111

