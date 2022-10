Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Oer-Erkenschwick

Am Samstag entwendeten Unbekannten zwischen 19 Uhr und 20 Uhr einen weißen Hyundai Santa Fe. Der Wagen ist nicht zugelassen, hat ein Kennzeichen aus Offenbach (OF) und stand an der Walterstraße. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Datteln

Einbrecher verschafften sich in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmittag Zugang zu einem Haus an der Straße In den Birken. Sie beschädigten die Terrassentür und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertsachen. Mit Schmuck entkamen die Täter unerkannt.

Recklinghausen

An der Dürerstraße stiegen Unbekannte in eine Wohnung ein und entwendeten Bargeld, eine Geldbörse und diversen Goldschmuck. Um ins Innere zu gelangen, öffneten sie ein auf Kipp stehendes Fenster. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Tatzeit: Montag, 19.30 Uhr - Dienstag, 02.25 Uhr.

Herten

Von der Scherlebecker Straße entwendeten unbekannte Täter einen weißen Mercedes-Benz Sprinter mit Ge(lsenkirchener) Kennzeichen. Das Auto war in der Zeit von Montagabend und Dienstagmorgen zwischen der Post- und der Polsumer Straße abgestellt. Im gleichen Zeitraum war ein zweiter weißer Sprinter (Mercedes-Benz) von der Margenboomstraße entwendet worden. An dem Fahrzeug waren RE(cklinghäuser) Kennzeichen angebracht. Auch hier liegen bisher keine Täterhinweise vor.

Bottrop

Einbrecher waren zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen auf der Horster Straße im Stadtteil Batenbrock unterwegs. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich auf die Weise Zutritt zu den Geschäftsräumen eines Friseursalons. Sie entkamen schließlich mit Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell