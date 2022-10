Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag, zwischen 13:00 Uhr und 13:50 Uhr einen geparkten weißen VW an der Straße am Vorthbach. Hinweise auf den Verursacher konnten bislang noch nicht erlangt werden. Bei dem Unfall entstand 2.000 Euro Sachschaden an dem VW.

2.500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer zwischen Sonntagabend und Montagabend. An der Loewenfeldstraße wurde ein blauer VW Golf beschädigt. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell