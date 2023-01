Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen (Lenningen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 21 Jahren sind am Mittwochmittag kurz nach einem Einbruch in Oberlenningen von der Polizei festgenommen worden. Der 21-Jährige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Gegen 13 Uhr drangen zwei Männer gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus im Heerweg ein und suchten dort nach Stehlenswertem. Dabei wurden sie von der zurückkehrenden Hausbewohnerin überrascht, worauf die Einbrecher offenbar mit erbeutetem Bargeld die Flucht ergriffen.

Die Frau verständigte anschließend sofort die Polizei. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung entdeckte eine der eingesetzten Streifenwagenbesatzungen die beiden Tatverdächtigen, auf die die Personenbeschreibungen zutrafen, nur wenige Minuten später in der Höllochstraße. Die zwei 17 und 21 Jahre alten Männer wurden vorläufig festgenommen.

Der 21 Jahre alte Algerier wurde am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der wegen Diebstahlsdelikten bereits polizeibekannte Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der 17-jährige Tatverdächtige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss.

Das entwendete Bargeld konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, auch zu möglichen weiteren Einbrüchen oder Diebstahldelikten, dauern an. (rn)

