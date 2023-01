Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nachtrag zu Raubdelikt vom 05.01.23 in Reutlingen, Verkehrsunfälle, Brände, Arbeitsunfall, Einbruch

Reutlingen (ots)

Jugendlicher nach Raubdelikt festgenommen (Reutlingen) Nachtrag zur Pressemitteilung vom 05.01.2023 / 16.33 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutlingen (RT):

Nach Fortführung der Ermittlungen zur Person des Täters und den Tatumständen und umfassender Bewertung der Rechtslage wurde der 14 -Jährige heute Morgen auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gerichtlich für die Tat verantworten muss. Insbesondere liegen nach dem Ergebnis der Bewertung die für die Anordnung der Untersuchungshaft zwingend erforderlichen Haftgründe zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Eningen unter Achalm (RT): Brand von zwei Pkw

In der Nacht zum Freitag ist es in der Hauptstraße zum Brand von zwei PKW gekommen. Gegen 00.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer, dass ein PKW in Flammen stehen würde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein ordnungsgemäß geparkter Peugeot in Vollbrand. Die Flammen griffen bereits auf einen vor dem Peugeot geparkten BMW Mini über, sodass dessen Heck ebenfalls in Brand geriet. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden an einem Gebäude mehrere Fenster, Rollläden und die Eingangstüre beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro. Die Feuerwehr Eningen war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Neuhausen auf den Fildern (ES): Rotlicht missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro ist es am Donnerstag gegen 20.40 Uhr an der Kreuzung L 1209 / L 1204 gekommen. Der 49 -jährige Fahrer eines Linienbusses befuhr die L 1209 von Neuhausen kommend bei Grünlicht geradeaus in Richtung Scharnhausen. Der 31 -jährige Fahrer eines Pkw BMW 520i befuhr die L 1204 und soll laut Zeugenaussagen bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren sein. Hierbei stieß er mit seiner Fahrzeugfront gegen die linke Seite des Linienbusses. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

Ostfildern (ES): Wohnungseinbruch

In der Zeit von Donnerstag 18.00 Uhr - 21.47 Uhr ist es in der Straße In den Holzwiesen zu einem Einbruch gekommen. Ein bislang unbekannter Täter schlug zunächst ein Loch in die Terrassentüre und entriegelte über die entstandene Öffnung die selbige. In dem Reihenmittelhaus wurden in sämtliche Räumlichkeiten Schränke und Schubladen nach stehlenswerten Gegenständen durchsucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck von noch unbekanntem Wert entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Nürtingen (ES): Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt (Zeugenaufruf)

Am Freitag gegen 02.45 Uhr hat sich in Nürtingen auf der B 313 / Stuttgarter Straße ein Verkehrsunfall ereignet, nach welchem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Der 18 -jährige Fahrer eines Pkw DB Mercury AMG befuhr die Stuttgarter Straße auf der linken der beiden Fahrspuren von Neckarhausen kommend in Richtung Oberensingen. Der bislang unbekannte Fahrer eines weissen Pkw fuhr von der Stadtbrücke kommend auf die B 313 / Stuttgarter Straße auf, wobei er zunächst den rechten Fahrstreifen benutzte. Auf Höhe des Hallenbades befanden sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe, als der weiße Pkw plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Es kam zur seitlichen Kollision, wonach der Mercury nach links über die begrünte Fahrbahntrennung gedrückt wurde und schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Endstand kam. Hierbei entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Der Fahrer des weißen Pkw, welcher die Kollision bemerkt haben muss, entfernte sich ohne anzuhalten in Richtung Oberensingen / Wendlingen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug müsste es sich um einen weißen VW Golf 8 gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0.

Neckartailfingen (ES): Wohnhausbrand

Am Donnerstag kurz nach 17.00 Uhr rückten die Rettungskräfte zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus mit Anbau in der Bergwiesenstraße aus. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen dürfte der Brand im Bereich eines Christbaumes im Wohnzimmer der Hauptwohnung ausgebrochen sein und sich dann auf den kompletten Dachstuhl ausgeweitet haben. Die 100 -jährige Bewohnerin des Anbaus und ihre 58 - jährige weibliche Pflegekraft, welche sich zum Zeitpunkt des Brandes berechtigt in der Hauptwohnung aufgehalten hatten, mussten wegen einer jeweils erlittenen Rauchgasintoxikation in eine Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden. Die Hauseigentümerin, welche die Hauptwohnung bewohnt, befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Ein benachbartes Ehepaar, welches zu Hilfe eilte, erlitt ebenfalls eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Durch den Brand und den Löschwasserschaden dürfte nach ersten Schätzungen am Gebäude und dem Inventar ein Sachschaden in Höhe von mindestens 300.000 bis 400.00 Euro entstanden sein. Die Feuerwehr Neckartailfingen war mit 39 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 17 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort.

Dettingen unter Teck (ES): Entsorgter Tannenbaum angezündet

Am Donnerstag gegen 21.40 Uhr ist ein auf dem Rathausplatz brennender Tannenbaum gemeldet worden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde der Baum dort im Bereich eines Gebäudes entsorgt und anschließend mittels Feuerwerkskörpern in Brand gesetzt. Da er unmittelbar an der Fassade der Hauswand stand, wurde diese durch den Brand beschädigt. Hierbei entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Ein Zeuge zog den bereits brennenden Baum von der Fassade weg in die Mitte des Rathausplatzes und begann mit ersten Löscharbeiten, bis der Baum von der verständigten Feuerwehr endgültig gelöscht werden konnte. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet.

Rottenburg-Dettingen (TÜ): Arbeitsunfall

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Donnerstagnachmittag in einer Kfz-Werkstatt im Gassenweg gekommen. Gegen 15.00 Uhr pumpte ein 50-Jähriger mit einem Kompressor den Vorderreifen eines Traktors auf. Hierbei platzte der Reifen und die dazugehörige Felge wurde in die Luft geschleudert und traf den 50-Jährigen am Kopf. Er zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Über die Schwere der Verletzungen kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

