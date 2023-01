Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigung, Verkehrsunfälle, Einbrüche, Brände

Reutlingen (ots)

Bushaltestelle von Jugendlichen beschädigt (Zeugenaufruf)

Eine circa 8-köpfige Gruppe Jugendlicher hat sich am Samstagabend, gegen 18.15 Uhr auf dem Schulgelände der Minna-Specht-Gemeinschaftsschule aufgehalten und steht im Verdacht anschließend die Scheibe einer Bushaltestelle zerstört zu haben. Ein Zeuge wies die Personengruppe auf das Aufenthaltsverbot außerhalb der Schulzeit hin, wonach die Jugendlichen sich in Richtung Mittnachtstraße entfernten. Kurz danach hörte er einen lauten Knall und konnte feststellen, dass die Scheibe der angrenzenden Bushaltestelle zerbrochen wurde. Die Jugendlichen rannten in unterschiedliche Richtungen davon. Eine eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ermittlung der Täter. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.

Riederich (RT): Alkoholisiert und von der Unfallstelle geflüchtet

Die Beschlagnahme des Führerscheins mit entsprechender Strafanzeige ist die Folge eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung am Samstagmorgen auf der Landesstraße 374 bei Riederich in Fahrtrichtung Mittelstadt. Ein 42-jähriger Fahrer eines Ford Focus kam alleinbeteiligt gegen die Leitplanke und beschädigte hierbei drei Leitplankenelemente. Ein Zeuge konnte zudem beobachten, dass der Beschuldigte zuvor auf den Geh- und Radweg kam. Hierbei wurde nach derzeitigen Kenntnissen niemand gefährdet. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an die Kollision mit der Leitplanke mitsamt seinem Pkw in Richtung eines angrenzenden Industriegebiets. Im Rahmen der Fahndung konnte der Beschuldigte festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer nicht unerheblichen Alkoholisierung, weshalb eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt werden musste. Der Schaden an der Leitplanke muss noch ermittelt werden. Am Pkw dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1.500 Euro entstanden sein.

Nürtingen (ES): Mit Leiter in Garage eingestiegen

Werkzeuge und ein Kompressor im Gesamtwert von circa 2.000 Euro sind die Beute eines dreisten Einbruchs in eine Garage in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die unbekannten Täter verschafften sich mit einer Leiter über ein Fenster Zutritt in eine Garage in der Eichendorffstraße. Die Täter zerstörten den Motor des Garagentors, sodass sie es manuell öffnen und die Beute bequem heraustragen konnten.

Denkendorf (ES): Erneut Mülltonne angezündet (Zeugenaufruf)

Am frühen Sonntagmorgen ist es in Denkendorf wieder zu Bränden gekommen (vgl. Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom vom 07.01.2023, 11.30 Uhr). Ein Zeuge meldete gegen 03.30 Uhr in der Mühlhaldenstraße einen brennenden Restmülleimer. Wenige Minuten später wurde der Brand eines Werbeplakats, welches an einer Straßenlaterne in der Albstraße angebracht war, angezeigt. Die beiden Brände wurden von der Feuerwehr gelöscht, es entstand nur geringer Sachschaden. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Filderstadt bittet erneut um Zeugenhinweise unter Tel. 0711/70913.

Filderstadt (ES): Einbruch

Ein Einbrecher hat am Samstag in Plattenhardt ein Wohnhaus heimgesucht. Im Zeitraum von 16.50 Uhr bis 20.45 Uhr gelangte er in der Straße "Weilerhau" zunächst über die Garage in das Wohnhaus und versuchte die verschlossene Wohnungstür aufzuhebeln. Die Tür hielt der Gewalteinwirkung stand, wonach der Unbekannte über die Garage zum Balkon gelangte und über die Balkontür eindrang. Er durchwühlte mehrere Räume, entwendete Bargeld und Wertgegenstände und verließ das Haus indem er sich vom Balkongeländer aus mittels zusammengeknoteten Bettlaken abseilte. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren.

Deizisau (ES): Hochzeitskorso auf B 10 - Beteiligte verunfallt sowie Folgeunfall (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Beteiligten eines Hochzeitskorsos ist es am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr auf der B 10 auf Höhe von Deizisau gekommen. Nach ersten Feststellungen befuhren die Beteiligten die B 10 in Fahrtrichtung Plochingen mit eingeschaltetem Warnblinklicht und in variierender Geschwindigkeit. Hierbei fuhren sie nebeneinander her und versuchten, sich gegenseitig zu überholen beziehungsweise diese Überholmanöver untereinander zu verhindern. Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Benz E-Klasse T-Modells überholte daraufhin einen 43 Jahre alten Fahrer, welcher ebenfalls mit einem Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell unterwegs war, verbotswidrig rechts über den Stand- bzw. Grünstreifen. Beim Wiedereinscheren auf den Fahrstreifen der B 10 kam es aufgrund des zu geringen Abstands zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, so dass die E-Klasse des 43-Jährigen nach links abgewiesen wurde und mit der Mittelleitplanke zusammenstieß. Der 26-Jährige kam mit seinem Mercedes mehrere Meter weiter auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand, ebenso wie ein 35 Jahre alter Fahrer eines Chevrolet Orlando, welcher ebenfalls als Teilnehmer des Korsos in die Kollision verwickelt war. An den beteiligten Fahrzeugen und der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17.500 Euro. Aufgrund des Verkehrsunfalls kam es unmittelbar im Anschluss aufgrund der stark abbremsenden Verkehrsteilnehmer zu einem Folgeunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 28 Jahre alter Audi-Lenker fuhr auf den Toyota Aygo einer 23-Jährigen auf. Ein 46-Jähriger Fahrer eines Skoda fuhr dann noch auf den beteiligten Audi auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 14.000 Euro. Der Verkehr auf der B 10 musste aufgrund der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge für die Dauer von rund drei Stunden einspurig an der Unfallörtlichkeit vorbeigeführt werden. Die Beteiligten des Hochzeitskorsos sind zuvor bereits auf der B 10 im Bereich von Esslingen durch ihre riskante und unübersichtliche Fahrweise aufgefallen. Der Verkehrsdienst Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise der Beteiligten gefährdet oder behindert wurden, sich unter 0711/3990-330 zu melden.

Lichtenwald (ES): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Kraftrad und zwei Pkw ist es am Samstagmittag an der Schlichtener Kreuzung bei Lichtenwald gekommen. Ein 59 Jahre alter, vorfahrtsberechtigter Lenker eines Kraftrads Yamaha befuhr die L1151 gegen 13.45 Uhr von Schorndorf kommend in Richtung Lichtenwald. Zur selben Zeit befuhr ein 41-jähriger Fahrer eines Opel Combo die K 1209 von Büchenbronn kommend in Richtung Weinstadt. Er hielt mit seinem Opel zunächst auch an der der Stoppstelle der Kreuzung an, setzte seine Fahrt dann jedoch trotz des von rechts herannahenden Kraftrads fort, wodurch es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der Lenker des Kraftrads stürzte, rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn und streifte hierbei noch den Stoßfänger des Opel Astra eines 33-Jährigen, welcher vom Opel Combo aus gesehen an der gegenüberliegenden Stoppstelle der Schlichtener Kreuzung wartete. Der 59-jährige Motorradfahrer musste vom Rettungsdienst, welcher mit einem Rettungstransporthubschrauber, einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort war, mit schweren Verletzungen in eine Klinik verbracht werden. Das Kraftrad und der Opel Combo waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt jeweils etwa 5.000 Euro. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch der Opel Astra des 33-Jährigen leicht beschädigt, hier beträgt der Sachschaden etwa 3.000 Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell