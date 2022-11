Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall - Fußgängerin wird von Auto erfasst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.:1227

Am Samstagmorgen (5. November) ist es gegen 9.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen Gotthelfstraße/Weiße Taube in Dortmund gekommen. Eine Fußgängerin wurde von einem Fahrzeug erfasst.

Ersten Angaben zufolge befuhr eine 85-jährige Dortmunderin die Gotthelfstraße. Kurz bevor sie in die Straße Weiße Taube abbiegen konnte, erfasste sie eine 80-jährige Fußgängerin. Diese stürze daraufhin und blieb verletzt am Boden liegen. Die 85-Jährige konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig stoppen, so dass er das Bein der am Boden liegenden Dortmunderin überrollte.

Die 80-Jährige wurde schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell