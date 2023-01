Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Mehrere Betrugsfälle; Brand in Wohnung

Reutlingen (ots)

Radfahrer und Fußgänger zusammengestoßen

Am Sonntagnachmittag ist es auf dem Neckartalradweg bei Altenburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem 78 Jahre alten Fußgänger und einem 29-jährigen Radler gekommen. Der Fußgänger war gegen 13.50 Uhr auf der linken Seite des Fuß- und Radwegs in Richtung Kirchentellinsfurt unterwegs, als ihm im Bereich der Einmündung zur Donaustraße der Radfahrer entgegenkam. Dieser erkannte den Fußgänger und wich nach links aus, um an diesem vorbeizufahren. Der 78-Jährige wich seinerseits nach rechts aus, worauf es zu einem Streifvorgang kam. Der Senior stürzte infolgedessen zu Boden und zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Radfahrer kam ohne Sturz zum Stehen und blieb unverletzt. (rn)

Reutlingen (RT): Einbruch in Schule

In die Mensa einer Schule in der Charlottenstraße ist ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Donnerstag, 05.01.2023, und Montag, 09.01.2023, eingebrochen. Der Täter verschaffte sich über ein aufgehebeltes Fenster gewaltsam Zutritt und durchsuchte die Räumlichkeiten. Hierbei entwendete er aus zwei aufgebrochenen Kassen einen geringen Wechselgeldbetrag sowie Süßigkeiten aus einer Auslage. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminalpolizei, die zur Spurensicherung vor Ort waren, die Ermittlungen aufgenommen. (ff)

Metzingen (RT): Über Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

Kriminelle haben am Sonntag eine 61 Jahre alte Frau aus Metzingen um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Die Frau erhielt eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als ihre vermeintliche Tochter ausgab. Anschließend forderte der Betrüger die Frau auf, eine vierstellige Summe zu überweisen. Dem kam die Frau nach. Später flog der Betrug auf.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

- Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

- Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/ (sm)

Eningen (RT) / Dußlingen (TÜ): Telefonbetrügerin am Werk (Warnhinweis)

Ein Mann aus Eningen und eine Frau aus Dußlingen sind am Samstag in die Fänge dreister Telefonbetrüger geraten. Ein Anrufer gab sich den Personen gegenüber als Servicemitarbeiter des Softwareunternehmens Microsoft aus und gaukelte am Telefon vor, dass er auf deren Computer einen sogenannten Fernzugriff benötigen würde. Der Eninger wurde von dem Kriminellen danach aufgefordert, für ein angeblich zur Verfügung gestelltes Anti-Viren-Programm mehrere hundert Euro zu überweisen. Dem kam der Mann, der dem Anrufer Glauben geschenkt hatte, nach. Im Fall der Dußlingerin nutzte der Täter den Fernzugriff, um vom Konto der Frau einen dreistelligen Betrag abzubuchen.

Die Polizei warnt deshalb dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen und rät:

- Beenden Sie solche Gespräche unverzüglich.

- Verweigern Sie strikt Aufforderungen zur Installation einer Fernwartungssoftware.

- Geben Sie niemals Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter oder sonstige Zugangsdaten preis.

Wenn Sie Opfer einer solchen Straftat wurden:

- Trennen Sie den Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter.

- Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank auf. In manchen Fällen kann es gelingen, bereits bezahlte Beträge wieder zurückzuholen.

- Lassen Sie Ihren PC überprüfen und das Fernwartungsprogramm löschen.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informations- und Präventionstipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ (mr)

Aichtal (ES): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach dem Fahrer einer Sattelzugmaschine mit rotem Auflieger fahndet das Polizeirevier Nürtingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der B 312 kurz nach der Abfahrt von der B 27 kommend in Richtung Metzingen ereignet hat. Ein 63-Jähriger war gegen 7.15 Uhr mit seinem schwarzen VW Tiguan auf der rechten der beiden Spuren in Richtung der Abfahrt Aichtal unterwegs, als er von dem Sattelzug auf der linken Spur überholt wurde. Dabei kam es zur streifenden Kollision zwischen der rechten Seite des Aufliegers und der linken Fahrzeugseite des VW. Während der VW-Fahrer anhielt, setzte der Sattelzugfahrer ohne Reaktion seine Fahrt in Richtung Metzingen fort. Das Polizeirevier Nürtingen sucht nach Zeugen des Unfalls, insbesondere nach dem Fahrer eines Lkw, der hinter dem Sattelzug gefahren sein soll und den Unfall möglicherweise beobachtet hat. Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0. (cw)

Köngen (ES): Brand in Wohnung

Zu einem Wohnungsbrand sind die Rettungskräfte am Sonntagabend in die Ringstraße ausgerückt. Den ersten Erkenntnissen zufolge befüllte ein 33-Jähriger gegen 22.20 Uhr in der Einliegerwohnung eines Wohnhauses einen Dekorationsofen mit Ethanol, als es hierbei zu einem Unfall kam und das Ethanol zu brennen begann. Die Flammen griffen auf die Kleidung des Mannes und Mobiliar über. Der Mann, der sich noch ins Freie begeben konnte, zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten im Einsatz war, löschte das Feuer, das sich in der Wohnung ausgebreitet hatte. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro. (sm)

Nürtingen-Zizishausen (ES): Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus in der Straße Im Vorderen Feld ist am Sonntag, zwischen 11.45 Uhr und 18.15 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchsuchte Räume und Mobiliar nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Armbanduhren flüchtete er unerkannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort kamen, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Kirchheim (ES): In Schule eingebrochen

In ein Zimmer einer Schule im Joh.-Konzelmann-Weg in Nabern ist in den Weihnachtsferien eingebrochen worden. Zwischen dem 20.12.2022 und Montag, 6.45 Uhr gelangte der Einbrecher gewaltsam in das Zimmer, aus dem den ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet wurde. Der Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (sm)

Meßstetten (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Hauptstraße entstanden. Ein 47-Jähriger befuhr gegen 14.15 Uhr mit seinem BMW die Hauptstraße in Richtung Stadtmitte. Im Bereich der Einmündung zum Weißdornweg kam er mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Zaun sowie Hecken. Der 47-Jährige blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Weil ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille ergeben hatte, musste der Mann dort auch eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der BMW musste abgeschleppt werden. (rn)

Albstadt (ZAK): Auf Pkw aufgefahren

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag auf der L448 ereignet hat. Ein 82-Jähriger war kurz nach zehn Uhr mit seinem VW Golf auf der Landesstraße von Ebingen kommend in Richtung Bitz unterwegs. Kurz vor einem Parkplatz nach der Bitzer Steige bemerkte er zu spät, dass die vorausfahrende 65-Jährige mit ihrem Dacia Sandero auf den Parkplatz abbiegen wollte und fuhr auf ihren Wagen auf. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit etwa 15.000 Euro beziffert. (rn)

