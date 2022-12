Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Fahrzeugführer verirrt sich und endet im Straßengraben

Freiburg (ots)

Breisach - Als nicht fahrtüchtig erwies sich am Freitagabend 16.12.2022, gegen 19:45 Uhr ein 86-jähriger Autofahrer. An der Einmündung der Landesstraße 104 auf die Bundesstraße 31 fuhr er geradeaus weiter in den Straßengraben. Zuvor war dieser bereits der Polizei von Zeugen wegen seiner unsicheren Fahrweise gemeldet worden. Der Mann wollte ursprünglich nur von Rheinhausen nach Rust fahren, hatte aber offensichtlich altersbedingt völlig die Orientierung verloren. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 0,00 Promille. Die eintreffenden Beamten des Polizeireviers Breisach untersagten die Weiterfahrt. Eine Meldung an die zuständige Führerscheinstelle wird vorgelegt.

