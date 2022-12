Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Betrunken am Steuer, Pkw überschlagt sich

Freiburg (ots)

March-Hugstetten - Eine deutliche Alkoholisierung der Fahrerin führte am Samstag 17.12.2022 gegen 22:45 Uhr auf der L 116 zwischen March-Hugstetten und March-Buchheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Mast eines Wegweisers und gegen eine Straßenlaterne. Der Anstoß war so heftig, dass die Vorderachse herausgerissen wurde. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Freiwillige Feuerwehr March war zur Bergung des bewusstlosen Beifahrers und Ausleuchtung der Unglücksstelle im Einsatz. Ebenso war das DRK mit der Ortsgruppe March, zwei Rettungswagen und Notarzt an der Unfallstelle. Der Unfallfahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Polizeirevier Breisach aufgenommen. Beide Insassen wurden in Kliniken verbracht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

