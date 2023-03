POL-LB: BAB 81/Böblingen: Zeugen nach Unfall gesucht

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag brachen noch unbekannte Täter in eine Firma in der Florianstraße in Horrheim ein. Zunächst überstiegen sie einen Zaun, der das Firmengelände umgibt, um anschließend ein Fenster aufzuwuchten. In den Firmenräumen begaben sie sich in ein Lager und stahlen dort mehrere Kunststoffbehältnisse, in denen sich Wendeschneidplatten befanden. Wie hoch der Wert des Diebesguts ...

mehr