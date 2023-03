Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: jugendliche Farbschmierer auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei seit Mittwochabend gegen zwei 15-und 17-Jährige, die auf frischer Tat beim Besprühen der Stadthalle in Korntal ertappt wurden. Gegen 21.50 Uhr alarmierte ein Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten hierauf aus und fahndeten zum Teil zu Fuß sowie fahrenderweise nach den Tatverdächtigen, die nicht mehr vor Ort angetroffen werden konnten. Eine Beamtin und ihr Kollege entdeckten im Zuge der Fahndung zwei Personen im Feuerseeweg, die den vom Zeugen beschriebenen Verdächtigen ähnelten. Die beiden Jugendlichen wurden einer Kontrolle unterzogen, wobei Farbantragungen an ihren Händen festgestellt wurden. Die Farbe entsprach den vorgefundenen frischen Graffiti an der Stadthalle. Die Durchsuchung der Rucksäcke brachte Spraydosen zum Vorschein, deren Farbe ebenfalls mit dem Gesprühten übereinstimmte. Im weiteren Verlauf wurden die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Ditzingen gebracht. Ihre Erziehungsberechtigten wurden verständigt und holten sie dort ab. Die Ermittlungen dauern an.

