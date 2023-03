Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Jugendschutzkontrollen - Mehrere Geschäfte verkaufen Alkohol und Tabak an Jugendliche

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden in Bietigheim, Tamm und Gemmrigheim durch die Beamtinnen und Beamte des Polizeirevier Bietigheim-Bissingen Jugendschutzkontrollen in insgesamt 13 Geschäften durchgeführt. Mit dabei waren zwei 16-jährige Auszubildende der Gemeinde Gemmrigheim und der Stadt Bietigheim-Bissingen. Diese versuchten probeweise, hochprozentigen Alkohol und Tabakprodukte zu erwerben. In sechs Fällen gelang ihnen dies auch, die verantwortlichen Verkäuferinnen und Verkäufer müssen nun mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz rechnen. Außerdem wurden die jeweiligen Filialleiter über die Testkäufe informiert und nochmals eindringlich auf die geltenden Jugendschutzbestimmungen hingewiesen.

