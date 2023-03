Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Bahnhofsunterführung besprüht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem zunächst zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 09.00 Uhr die Bahnhofsunterführung in Großsachsenheim mit roter Farbe und verschiedenen Schriftzügen beschmiert worden war, folgte am Mittwoch zwischen 10.00 Uhr und 17.30 Uhr eine weitere Sachbeschädigung gleicher Art. In diesem Fall hinterließ ein noch unbekannter Täter mit blauer Farbe Zeichen und eine gegen Fremdenhass gerichtete Aussage. In beiden Fällen dürfte ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden sein. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

