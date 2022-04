POL-SO: Lippetal-Lippborg - Kapelle beschmiert

Soest (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen (7. April 2022), gegen 07.10 Uhr, auf dem Deiringser Weg in Höhe Emdenstraße. Eine 50-jährige Autofahrerin aus Soest befuhr den Deiringser Weg in Richtung Deiringsen, um dann nach links in die Emdenstraße abzubiegen. Hierbei nahm sie einer entgegenkommenden 25-jährigen Autofahrerin aus Wickede die Vorfahrt und kollidierte mit dieser. Durch den Aufprall ...

mehr