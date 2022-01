Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Warendorf (ots)

Am 07.01.2022 befuhr ein 62- Jähriger aus Beckum mit einem Milchtankwagen mit Anhänger die K20 aus Hoetmar kommend in Richtung Everswinkel. Gegen 11:00 Uhr kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe Wieningen 2 nach rechts auf die dortige Bankette. Im Anschluss stürzte das Gespann in den dortigen Straßengraben. Dadurch verletzte sich der 62- Jährige leicht. Er wurde einem angrenzenden Krankenhaus zugeführt. In dem Gespann befanden sich nach jetzigem Kenntnisstand ca. 15000 Liter Milch. Diese liefen größtenteils aus. Ein Teil konnte im Rahmen der Bergung noch abgepumpt werden. Die K20 musste im Rahmen der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. Weiterhin war eine Vollsperrung für die anschließende Bergung bis 17:00 Uhr erforderlich. Hierfür musste ein Kranwagen angefordert werden. Derzeit wird durch eine Spezialfirma die ausgelaufene Milch aus dem Graben abgepumpt sowie Teile des Erdreiches entnommen. Eine Reinigung der Fahrbahn erfolgt ebenfalls durch ein Spezialunternehmen. Derzeit geht man davon aus, dass die Vollsperrung noch bis 21:00 Uhr bestehen bleibt. Im Anschluss wird der Unfallort mit einer Geschwindigkeitsreduzierung versehen. Es entstand Sachschaden in Höhe eines sechsstelligen Eurobetrages.

