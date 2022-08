Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220823-1: Tresor bei Einbruch entwendet und auf Feld entsorgt - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Aufmerksamer Zeuge fand den Safe an einem Feld und alarmierte die Polizei

Die Polizei fahndet derzeit nach unbekannten Tätern, die zwischen Sonntag (21. August) und Montag (22. August) in ein Haus in Bergheim eingebrochen sein und einen Tresor samt Inhalt entwendet haben sollen. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei, als sie den Tresor am frühen Montagabend an einem Feldweg fanden. Die Beamten ermittelten den Geschädigten durch ein Dokument, das sich noch in dem Geldschrank befand und fuhren umgehend zu der Wohnanschrift des Mannes.

Dort stellten die Polizisten fest, dass Einbrecher mehrere Räume des Hauses durchwühlt hatten. Laut ersten Erkenntnissen drangen die Unbekannten zwischen Sonntagmittag (21. August) 12 Uhr und Montagabend (22. August) 18.30 Uhr in das Haus im Bereich der Straße Wacholderweg ein. Die Einbrecher sollen eine Scheibe eingeschlagen haben, nachdem sie über den Garten auf das Grundstück gelangt waren. Die Beamten sicherten die Spuren am Tatort.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

