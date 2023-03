Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Einbruch in Gartenschuppen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter begaben sich zwischen Samstag (25. Februar) und Dienstag (28. Februar) auf ein Gartengrundstück am Schafberg in Murr und brachen dort in einen Schuppen ein. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten unter anderem Werkzeug sowie eine Leiter. Weder der Wert des Diebesgutes noch die Höhe des Sachschadens können derzeit näher beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 82306-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell