Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Vandalismus in Kleingartenanlage

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag 16:30 Uhr und Mittwoch 16:00 Uhr ihr Unwesen in zwei Gartengrundstücken im Gewann "Ries" in Magstadt getrieben. In einem der beiden Gartengrundstücke, dass westlich der Rankenbachbahnschienen und nördlich der Schafhauser Straße liegt, rissen die Täter ein Gartenholztor heraus und stießen im Garten mehrere Bienenstöcke um. An einem angrenzenden Nachbargarten beschädigten sie ebenfalls ein Metallgartentor. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 700 Euro. Der Polizeiposten Maichingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 07031 20405-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

