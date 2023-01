Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Donnerstagmorgen (12.01.2023), bei dem eine Fußgängerin in der Generatorstraße leicht verletzt wurde. Ein 30 Jahre alter Mann wollte gegen 08.45 Uhr mit seinem Lastwagen aus einem Firmengelände an der Generatorstraße herausfahren und koppelte hierzu den Anhänger von der Zugmaschine ab, wobei die Deichsel noch ein Stück weit in die Fahrbahn ragte. Eine 53 Jahre alte Fußgängerin kam dem Mann zur Hilfe und versuchte mit ihm gemeinsam die Deichsel aus dem Fahrbahnbereich zur Seite zu schieben. In diesem Moment, pralle ein 55 Jahre alter Autofahrer, der mit seinem Fiat die Generatorstraße in Richtung Turbinenstraße entlangfuhr, mit seinem Auto gegen die Deichsel, welche durch den Aufprall die auf dem Gehweg stehende Fußgängerin erfasste. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die leicht verletzte Frau und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Fiats und der Fahrer des Lastwagens blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

