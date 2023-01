POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr und Freitag, 20:28 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in drei Wohnungen im Hermelinweg, in der Seestraße und in der Weimarer Straße ein, indem Terrassentüren und Balkontüren aufgehebelt wurden. Aus den Wohnungen wurden zum Teil Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Angaben zur Schadenshöhe an den Türen liegen nicht vor. ...

