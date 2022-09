Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Sudwalde und Drebber - Diebstahl aus Kirche in Bassum ---

Diepholz (ots)

Sudwalde - Einbruch

Im Laufe der letzten Woche, in der Zeit von Sonntag18.09.2022 bis Samstag 24.09.2022, sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Sudwalde, Bensen, Triftweg, eingebrochen. Sie durchsuchten das Haus, vermutlich ohne Diebesgut zu erlangen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von über 1000 Euro.

Kirchdorf - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag gegen 18:50 Uhr stoppte eine Polizeistreife in Kirchdorf, Steyerberger Straße, einen 63-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Nienburg. Der 63-Jährige war der Polizei durch seine Fahrweise aufgefallen. Die anschließende Kontrolle förderte dann den Grund der Fahrweise zu Tage. Der 63-jährige stand nicht unerheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Eine Überprüfung der Atemluft ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Den Führerschein hat die Polizei beschlagnahmt.

Drebber - Einbruch

Durch ein Fenster sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag unbekannte Täter in eine Pizzeria in Drebber, Hauptstraße, eingebrochen. Nachdem sie Bargeld aus der Kasse entnommen hatten flüchteten sie durch eine Tür auf der Hausrückseite. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Syke-Wachendorf - Automatenaufbruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Wachendorf, Kirchweg unmittelbar an der Zufahrt zum Dorfgemeinschaftshaus, aufgebrochen. Über das Diebesgut und die Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor. Wer in der Zeit zwischen 18.00 und 13.00 Uhr etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Bassum - Diebstahl

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus der Sakristai der evangelischen Kirche in Bassum, Am Kirchweg, ein Laptop und ein Ladekabel entwendet. Wer in der Zeit von 16.30 Uhr bis 09.15 Uhr etwas beobachtet hat, wird gebeten die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

