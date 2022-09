Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 25.09.2022

Diepholz (ots)

Barnstorf - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntagmorgen, den 25.09.2022 gegen 02:40 Uhr, befuhr ein PKW die Bundesstraße 51 im Barnstorfer Stadtgebiet. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab eine Atemalkoholüberprüfung einen Wert von 1,22 Promille bei dem 41-jährigen Mann. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt.

Süstedt - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde von bisher unbekannten Tätern in der Breite Str. in Süstedt ein Zigarettenautomat mittels Winkelschleifer geöffnet und der komplette Inhalt entwendet. Über die Schadenshöhe kann bisher noch nichts gesagt werden. Sachdienliche Hinweise an das PK Syke unter 04242-9690.

Twistringen - Sachbeschädigung am Restaurant Korfu

Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag durch Aufschneiden die Plastikaußenwand des Wintergartens des Restaurants Korfu in Twistringen . Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen unter 04243-970570 entgegen.

Bassum - Sachbeschädigung

Bisher unbekannte Täter zerstörten in der Zeit von Freitag 15.00 Uhr bis Samstag 08.00 Uhr die Heckscheibe eines unter dem Carport stehenden VW Golf in Bassum, Klein Hollwedel, mit einem unbekannten Gegenstand. Dabei entstand Sachschaden von ca. 700 Euro. Hinweise an die Polizei Bassum unter 04241-971680.

Bassum - Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag in Bassum, Syker Str., wurde ein bulgarischer PKW Führer kontrolliert. In dessen Verlauf stellte sich heraus, dass dieser offensichtlich unter Drogeneinfluss das Fahrzeug führte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Martfeld - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

In der Samstagnacht fuhr ein 20-jähriger Radfahrer in Martfeld gegen ein Metalltor, kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,62 Promille.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell