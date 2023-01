Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (10.01.2023) einen 27-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Kaufhaus an der Marktstraße, Waren im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Ein 65-jähriger Ladendetektiv beobachtete den 27-Jährigen gegen 15.15 Uhr, wie er zwei Sonnenbrillen mit in die Umkleidekabine nahm und diese kurze Zeit später ohne die Waren wieder verließ. Nach Verlassen des Kaufhauses sprach ihn der Ladendetektiv an und brachte ihn ins Büro. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann anschließend fest. Der kosovarische Staatsangehörige, der ohne festen Wohnsitz ist, wird im Laufe des Mittwochs (11.01.2023) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

